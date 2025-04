Der BVB besiegt den FC Barcelona, scheidet aber aus der Champions League aus. Bleibt die Frage: Warum tritt die Mannschaft nicht annähernd so überzeugend in der Bundesliga auf?

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Am Schluss warteten alle Schwarzgelben geduldig vor der Südtribüne auf die Liturgie der Hardcore-Fans. Eigentlich erprobt fürs ausgelassene Abfeiern von Triumphen, aber an diesem späten Abend gab es in Dortmund keinen Sieg zu bejubeln, sondern nur eine Haltung, ein tapferes Ausscheiden, ein Spiel, weit besser als der Durchschnitt der Saison. Die 81 000 im Stadion hatten ein seltsames Spiel erlebt, mit erstaunlichen Emotionen, einen 3:1-Sieg des BVB gegen den FC Barcelona, der vorher 24 Spiele lang nicht verloren hatte, aber eben ohne den Spielausgang, den man vorher schon nicht mehr zu formulieren wagte.