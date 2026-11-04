Konstantinos Karetsas hat Borussia Dortmund auch auf internationaler Bühne jubeln lassen. Zwei Monate, nachdem er bei seinem ersten Champions-League-Heimspiel für den BVB gegen Villarreal einen Kollaps auf dem Platz erlitten hatte, bescherte der junge Grieche seinem neuen Klub am Mittwochabend mit seinem Premierentor ein hart erkämpftes 2:1 (0:0) gegen Betis Sevilla . Mit drei Siegen aus vier Spielen sind die Dortmunder ihrem Ziel der direkten Achtelfinal-Qualifikation damit einen Schritt näher gekommen. „Ich bin super dankbar für diesen Moment. Das war eine tolle Teamleistung“, sagte Karetsas am Dazn-Mikrofon: „Ich bin sehr glücklich, ich könnte nicht dankbarer sein.“ Er fühle sich „gut und gesund“, so Karetsas.

Der BVB war überlegen, er vergab aber vor 81 365 Zuschauern zunächst seine wenigen Großchancen – und er verlor Serhou Guirassy, der früh verletzt vom Platz humpelte. Dann kam dessen Sturmpartner Fabio Silva (49.), der per Abstauber traf. Aitor Ruibal (67.) konterte für Sevilla – fünf Minuten später traf Karetsas mit einem platzierten Linksschuss.

BVB-Gegner in der Champions League : „Betis ist ein Verein, der die Menschen berührt“ Am Mittwoch trifft der BVB in der Champions League auf Betis Sevilla. Klublegende Joaquín erklärt, was diesen besonderen Verein ausmacht – und welche schmerzhaften Erinnerungen er an Dortmund hat. SZ Plus Interview von Javier Cáceres ...

Marc Bartra stand zwar nicht in der Betis-Startelf – warmherzig empfangen wurde er von den BVB-Fans auf der Südtribüne trotzdem. Für den einzigen Spieler, der 2017 beim Bomben-Attentat auf die Dortmunder Mannschaft verletzt wurde, war es eine ganz besondere Rückkehr. „Ich musste sehr schwierige Momente überwinden. Dadurch habe ich das Leben, den Fußball und die Menschen an meiner Seite noch mehr zu schätzen gelernt“, hatte der 35-Jährige vorab im Interview mit dem Sportinformationsdienst gesagt. Der BVB werde „immer einen besonderen Platz“ in seinem Herzen haben.

Doch bei aller Sentimentalität: Für BVB-Trainer Niko Kovac gab es selbstverständlich „nur eine Richtung: Wir wollen gewinnen.“ Dafür stellte er trotz des Erfolges mit der Viererkette in München zurück auf eine Dreierreihe mit Waldemar Anton im Zentrum um. Stürmen ließ er Silva und Guirassy, der auch gleich die ersten größeren Chancen bekam (3./9.). Marcel Sabitzer hatte sich am Spieltag erkrankt abgemeldet. Der BVB begann mit viel Ballbesitz und klarem Schwerpunkt auf der rechten Offensivseite, ein Abseitstor des Brasilianers Antony (15.) war dem BVB allerdings auch eine eindringliche Warnung. Zudem war Kovac nach einer halben Stunde zum Umstellen gezwungen. Guirassy verließ den Platz mit muskulären Problemen, Karetsas reihte sich als Ersatz eine Position hinter Silva ein. Das Spiel verlor danach auch durch zahlreiche Unterbrechungen seinen anfänglichen Schwung.

Nach der Halbzeitpause schnürte der BVB den Gegner ein und verdiente sich die Führung. Für die Dortmunder folgen die schwierigsten Champions-League-Prüfungen in den kommenden Monaten: Weiter geht es am 24. November beim FC Arsenal, dann stehen Duelle mit Inter Mailand und Aston Villa an.

Jubel über das neunte Tor: Comos Matteo Papaccioli. Jean-Francois Badias/AP

Königsklassen-Debütant Como 1907 hat derweil für einen spektakulären Rekordsieg in der Champions League gesorgt. Die Italiener gewannen beim RC Lens mit 9:1 (3:0). Die bisherige Bestmarke für die 1992 reformierte Eliteliga hatten sich der FC Liverpool (2007 gegen Beşiktaş Istanbul) und Real Madrid (2015 gegen Malmö FF) mit 8:0-Siegen geteilt. Como, das vom Spanier Cesc Fàbregas trainiert wird, hatte diese Saison bereits RB Leipzig und Manchester United jeweils mit 4:1 bezwungen und liegt auf Platz vier der Tabelle. Der griechische Stürmer Anastasios Douvikas eröffnete den Torreigen in der ersten Hälfte mit einem Doppelschlag und komplettierte seinen Dreierpack mit dem 6:0 in der 57. Minute. Auch der deutsche Verteidiger Marc-Oliver Kempf traf, Matteo Papaccioli setzte den Schlusspunkt (90.+2).

Der FC Liverpool kassiert eine Niederlage, Real Madrid sichert sich erst spät den Sieg

Der FC Liverpool wiederum musste mit Nationalspieler Florian Wirtz eine herbe Enttäuschung einstecken. Die Reds verloren mit 2:3 (1:1) bei Fenerbahçe Istanbul. Wirtz sorgte nach seiner Einwechslung für Wirbel, konnte den späten K.-o. aber nicht verhindern. Es ist der erste Punktverlust in der Königsklasse für Liverpool. Der Tabellenfünfte der englischen Premier League war durch Trey Nyoni (25.) und Alexander Isak (69.) zweimal in Führung gegangen, Mason Greenwood (29.) und Archie Brown (73.) glichen für Istanbul aus. Vedat Muriqi besorgte in der 79. Minute dann den ersten Dreier für die Hausherren.

Rekordsieger Real Madrid konnte derweil einen Rückschlag in letzter Minute abwenden. Die Königlichen kamen mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger bei AEK Athen zu einem späten 3:2 (1:1) und bauten ihre Serie auf sieben Pflichtspielsiege aus. Federico Valverde rettete Real in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Der FC Arsenal kam zwei Wochen nach dem 2:2 bei Bayern München zu einem 2:1 (2:0) bei Slavia Prag und verhalf den Gastgebern damit zur Einstellung eines unrühmlichen Champions-League-Rekords. Prag wartet seit seinem ersten Auftritt 2007 in nun 23 Spielen auf einen Sieg in der Königsklasse, nur AEK Athen und der damals noch als Steaua Bukarest bekannte Klub aus Rumänien erlitten ebenfalls derartig lange Durststrecken.