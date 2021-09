Der FC Bayern München, der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim haben in der erstmals ausgetragenen Gruppenphase der Champions League der Fußballerinnen namhafte Gegner erwischt. Der deutsche Meister aus München trifft in der Gruppe D auf Rekordsieger Olympique Lyon (sieben Titel), BK Häcken (Schweden) und Benfica Lissabon. Die Wolfsburgerinnen, die den Wettbewerb 2013 und 2014 gewannen, spielen in der Gruppe A gegen den englischen Meister und diesjährigen Champions-League-Finalisten Chelsea FC Women sowie gegen Juventus Turin und Servette FC CF (Schweiz). Neuling Hoffenheim bekommt es in der Gruppe C sogar mit Titelverteidiger FC Barcelona sowie mit Arsenal WFC und HB Køge (Dänemark) zu tun. Die nicht genau terminierten Spiele beginnen am 5. Oktober.