Nach zwei Niederlagen zum Auftakt steht Wolfsburg unter Zugzwang. „Wir wissen, wie wichtig die Punkte gegen Galatasaray sind“, sagte Trainer Tommy Stroot. Auch im Rückspiel in einer Woche ist ein bestenfalls deutlicher Sieg nötig, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren, denn AS Rom und Olympique Lyon liegen in der Gruppe A mit jeweils sechs Punkten vorn. Trotz der Ausgangslage reist der zweimalige Titelträger als Favorit in die Türkei. Galatasaray sei ein Neuling in der Champions League, sagte Stroot, dennoch habe das Team „eine individuelle Qualität vor allem in Offensivaktionen“. In der Bundesliga hat der VfL zuletzt fünf Siege nacheinander verbucht. Das Spiel wird im Atatürk-Olympiastadion ausgetragen, das über 75 000 Plätze verfügt.