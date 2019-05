18. Mai 2019, 20:05 Uhr Champions League der Frauen Marozsan schießt Lyon zum vierten Titel in Serie

Die Fußballerinnen von Olympique Lyon gewinnen erneut die Champions League.

Der französische Meister setzt sich im Finale mühelos mit 4:1 gegen den FC Barcelona durch.

Es ist der vierte Titel in Serie für die Französinnen.

Die Fußballerinnen von Olympique Lyon haben erneut die Champions League gewonnen. Der französische Meister setzte sich im Finale in Budapest am Samstag fast mühelos gegen den FC Barcelona durch und gewann 4:1(4:0). Es war der vierte Titel in Folge für die Französinnen.

Die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan hatte Lyon bereits in der fünften Spielminute in Führung gebracht. Nach dem Hattrick der Norwegerin Ada Hegerberg (14., 19., 30.) war die Partie praktisch entschieden. Asisat Oshoala (89.) gelang noch der Ehrentreffer.