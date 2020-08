Von Anna Dreher, San Sebastián/München

Manchmal wiederholt sich eine Geschichte ja in einer leicht veränderten, neu geschriebenen Fassung. Manche Protagonisten sind dann vielleicht schon ausgewechselt worden, aber die Handlung bleibt im Prinzip die gleiche, vor allem der Erfolg, der am Ende steht. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg würden in diesem Sommer gerne so eine aktuelle Version ihrer bislang erfolgreichsten Geschichte aus dem Jahr 2013 auflegen. Dass die Fußballer des FC Bayern München ihnen jetzt schon mal etwas Inspiration boten, hat den Glauben daran nur bekräftigt. Denn wäre das nicht eine ganz besondere Sache: Wenn auch ihnen gelänge, was dem FC Bayern just gelang - der erneute Gewinn des Triples aus Meisterschaft, Pokal und Champions League? Und das dann als nächster doppelter Dreifacherfolg zweier deutscher Klubs, wie schon 2013 in dieser Konstellation?

Im Teamhotel haben sich die Spielerinnen das Finale von Lissabon angeschaut und das Ergebnis als positive Auswirkung auf das eine Woche später stattfindende Finale der Frauen in San Sebastián gedeutet. "Ich glaube, das war ein ganz gutes Omen", sagte Svenja Huth auf der Pressekonferenz am Montag. "Aber wir müssen erst mal von Schritt zu Schritt denken." Der nächste Schritt wäre der ins Finale. Und dafür muss am Dienstag (20 Uhr, Sport1) zunächst der FC Barcelona bezwungen werden. Das Spiel gegen den Finalisten des vergangenen Jahres wird nicht so locker zu gewinnen sein wie das Viertelfinale gegen Glasgow City, das 9:1 endete. Barcelona ist wesentlich wehrhafter und unangenehmer zu bespielen als die Schottinnen, die nur dank einer Spende eines Mäzens überhaupt zum Finalturnier reisen konnten.

Detailansicht öffnen Eine der besten Stürmerinnen dieser Champions-League-Saison: Wolfsburgs Pernille Harder hat in fünf Spielen neun Mal getroffen. (Foto: Daniela Porcelli/imago)

Mit Topspielerinnen wie Lieke Martens, Jenni Hermoso, der extrem schnellen Asisat Oshoala und auch der ehemaligen Wolfsburgerin Caroline Graham Hansen hatte das Team von Trainer Lluís Cortés bis zur Unterbrechung der Liga aufgrund des Coronavirus seine bislang beste Saison gespielt. Von 21 Partien gewann es 19 und holte nach dem Abbruch den ersten Meistertitel seit 2015. Cortés hat eine Einheit aus der Mannschaft gemacht - was alles zum Selbstvertrauen beiträgt. Dass ausgerechnet gegen das geschwächte Atlético Madrid, das aufgrund zahlreicher Corona-Fälle nicht richtig trainieren konnte, nicht mehr als ein 1:0 im Viertelfinale drin war, schmälerte dieses hingegen ein wenig.

Und so ist es nach der längeren Pause der spanischen Liga - im Gegensatz zur fortgesetzten deutschen Spielklasse - dieser frische Eindruck, den der FC Barcelona eher mit ins Halbfinale nehmen dürfte. Unter die besten Vier des Wettbewerbs hat man es geschafft - aber weiter? Mal sehen. Der VfL Wolfsburg hingegen strotzt vor Zuversicht. "Wir sind in die Endrunde gestartet mit Ziel, den Titel zu holen", sagte Huth. "Und so werden wir auch in die Partie gehen." Nachdem sich die Wolfsburgerinnen bereits das fünfte Double ihrer Geschichte gesichert haben, soll daraus nun also das zweite Triple nach 2013 werden. Da hilft es, dass sich die abschlussstärkste Spielerin schon mal warm geschossen und von der Portion des frischen Selbstbewusstseins zuletzt eine Menge gekostet hat.

Das Champions-League-Finalturnier der Frauen Halbfinale Dienstag, 25. August, 20 Uhr VfL Wolfsburg - FC Barcelona (in San Sebastián) Mittwoch, 26. August, 20 Uhr Olympique Lyon - Paris SG (in Bilbao) Finale Sonntag, 30. August, 20 Uhr (in San Sebastián)

Die herausragende Akteurin des Viertelfinals war Pernille Harder. Vier Mal traf die Bundesligatorschützenkönigin (27 Tore) gegen Glasgow. In der aktuellen Champions-League-Saison hat sie nun in fünf Spielen neun Tore geschossen - wie Weltfußballerin Ada Hegerberg von Titelverteidiger Olympique Lyon, die nach einem Kreuzbandriss aber wohl nicht beim Finalturnier eingesetzt werden kann. Einzig Vivianne Miedema von Arsenal WFC hat einen Treffer mehr erzielt. Aber Arsenal flog gegen Lyons Halbfinalgegner Paris Saint-Germain bereits raus. Harder dürfte sich also eine weitere Auszeichnung holen in diesem Jahr. Es könnte eine der letzten in Diensten des VfL Wolfsburg sein.

An Harder sind viele internationale Topklubs interessiert. Dennoch hat es der VfL geschafft, eine der weltweit besten Spielerinnen zu halten, was durchaus bemerkenswert ist. Ihr Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2021, dass sie darüber hinaus bleibt, hat Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann jüngst ausgeschlossen. Umso mehr dürfte Harder bemüht sein, in den nächsten Tagen möglichst oft zu treffen. Die 27 Jahre alte Dänin wechselte im Januar 2017 nach Wolfsburg. Seitdem hat sie in 112 Spielen 105 Tore erzielt, vier Mal die Meisterschaft und den Pokal gewonnen und stand 2018 im Finale der Champions League (1:4 gegen Lyon). Dieser Titel fehlt ihr also noch.