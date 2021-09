Exzellent gestartet: David Wagner führte die Young Boys über die Europacup-Qualifikation in die Hauptrunde, in der Schweizer Liga hält das Team Anschluss an die Spitze.

Von Philipp Selldorf

In England ist David Wagner nach wie vor der Trainer, der Wunder wahrmacht, und nicht der Trainer, der einen großen Traditionsklub an den Rand des Abgrunds geführt hat. Auf der Insel hat man ihn aus seiner Zeit beim bescheidenen FC Huddersfield in Erinnerung, wo er den überraschenden Aufstieg in die erste Liga und den noch überraschenderen Klassenverbleib managte, und nicht aus den 15 Monaten beim FC Schalke 04, wo er als Chefcoach einen beispiellosen Absturz und einen wesentlichen Teil der Rekordserie siegloser Spiele verantwortete. 18 Liga-Partien hintereinander hatte er dort nicht gewonnen, dann wurde er kurz nach dem Start der Saison 2020/21 entlassen. Die schlimme Serie ging trotzdem weiter, und so trifft sich Schalke nun am Freitag in der zweiten Liga mit dem Karlsruher SC.

Aber das ist in England verständlicherweise nicht das Thema, nachdem sich Wagner als Trainer von Young Boys Bern mit dem 2:1-Sieg gegen Manchester United erneut als Wundermann vorgestellt hat. Der Abend begann außergewöhnlich, als Cristiano Ronaldo beim Warmschießen eine Ordnerin traf und dadurch zu Boden beförderte, und er ging exzentrisch zu Ende, als der eingewechselte United-Profi Jesse Lingard den perfekten Fehlpass spielte - Berns Stürmer Jordan Sibatcheu nutzte die verunglückte Rückgabe in der letzten Minute der Nachspielzeit zum Siegtreffer. Im ausverkauften Wankdorf-Stadion brach daraufhin eine Euphorie aus, die mit dem üblichen Bild der bedächtigen Zentralschweizer nicht vereinbar ist. Unter den Verlierern ging zumindest Ronaldo als stiller Sieger hervor: Weniger, weil er das 1:0 für United geschossen hatte, sondern weil er der besagten Ordnerin nach dem Abpfiff sein Trikot überreichte. Schon nach dem Unfall hatte er sich um sie gekümmert.

Ronaldo sei "ein Killer", lobte Wagner anschließend, wobei er nicht den Treffer gegen die Frau vom Sicherheitsdienst meinte. Der 49 Jahre alte Trainer wollte vielmehr hervorheben, dass sein heldenhaftes Team auch dann schon die Spielkontrolle innehatte, als der berühmte Torjäger noch auf dem Platz gestanden hatte. Ronaldos Auswechslung habe ihn daher "nicht erleichtert", betonte Wagner in dem Willen, sich den Triumph nicht kleinreden zu lassen. Entsprechend ordnete er auch die rote Karte für Aaron Wan-Bissaka ein. Dass United nach einer halben Stunde zu zehnt auskommen musste, habe den Verlauf der Partie natürlich beeinflusst, aber "schon in Gleichzahl haben die Jungs das taktisch wahnsinnig gut gemacht". Sein Team habe "genau die Prinzipien" verwirklicht, "die uns auszeichnen, seitdem wir zusammenarbeiten".

Das 2:1 gegen den englischen Giganten hat in der Schweiz bereits historischen Rang

Schon auf Schalke fiel Wagner durch die Eigenart auf, für Erfolge Urheberrechte zu reklamieren, die Misserfolge aber in andere Zuständigkeiten zu verlagern. Dem Guardian hatte er vor der Partie berichtet, er habe im vorigen Jahr zwar Anteil an der Serie siegloser Spiele gehabt, aber jener Part, den er habe beeinflussen können, sei "nicht der größte Teil" gewesen. Die Probleme hätten stattdessen im zerrütteten Klub gelegen. Im Grunde sei er ohnmächtig und das Handeln als Trainer aussichtslos gewesen, sein Eindruck war folgender: "Dieser Klub wird nicht aufhören unterzugehen." Auch eine Form von Vergangenheitsbewältigung.

Wie in Gelsenkirchen ist Wagner auch in Bern exzellent gestartet. Im Europacup gelang die Qualifikation für die Hauptrunde, in der Liga halten die Young Boys - zuletzt viermal hintereinander Meister - Anschluss an die Spitze. Weniger Erfolg wäre womöglich auch problematisch geworden, er arbeite das erste Mal als Trainer bei einem Klub, "in dem jeder Erfolg erwartet", sagte Wagner. Die hohen Ansprüche hat er am Dienstagabend übertroffen, in der Schweiz hat das 2:1 gegen den englischen Giganten historischen Rang. Auch Wagner würdigte ihn gern: "Ein Fußballklub unseres Formats hat zwei Tage die Schlagzeilen der europäischen Sportpresse - das ist absolut außergewöhnlich."