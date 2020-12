Von Javier Cáceres, Barcelona/Berlin

Nach dem 0:3 gegen Juventus Turin, der ersten Champions-League-Heimniederlage des FC Barcelona seit dem 0:3 gegen den FC Bayern vom 1. Mai 2013, sah sich Antoine Griezmann noch am Dienstagabend zu einem Dementi veranlasst. "Wir waren nicht da!", beteuerte der bei Barça beschäftigte Griezmann. Was natürlich metaphorisch gemeint war. Denn in Wahrheit waren sie ja doch da gewesen, im verwaisten Camp Nou. Nur eben nicht so, wie man es von einer europäischen Spitzenmannschaft erwartet. "Uns hat alles gefehlt", räumte Griezmann ein, und meinte das nicht im übertragenen, sondern im Wortsinne. "Uns haben Lust und Einstellung gefehlt, die Lust zu laufen, die Lust zu verteidigen... Es war alles schlecht." Und das bedeutete unter anderem, dass Barcelona den sicher geglaubten Gruppensieg in der Champions League daheim verspielte.

Schon vorab waren sowohl Barcelona wie auch Juventus für die K.-o.-Runde qualifiziert gewesen, aber nun scheint bei Barcelona etwas mehr zerstört zu sein als bloß das Prestige. Der Radiosender Cadena SER und die Zeitung Sport berichten, dass sich diverse Spieler über die taktische Formation des erst im Sommer verpflichteten Trainer Ronald Koeman mokieren. Die Abkehr vom 4-3-3-System hin zu einem 4-2-3-1 führe dazu, dass die Mannschaft auseinanderbreche. Ob auch der deutsche Barça-Torwart Marc-André ter Stegen zu den angeblichen Koeman-Skeptikern gezählt werden muss, ist alles andere als gewiss. Doch auch er meldete sich zu Wort.

Achtung Schalker: Das 2:0 erzielte der aus Gelsenkirchen geliehene Weston McKennie.

"Es gibt zwei Probleme", sagte ter Stegen spanischen Presseberichten zufolge nach der Partie. "Das eine sind die individuellen Fehler, das andere, wie wir verteidigen. Eine Unaufmerksamkeit reicht, und schon kassieren wir ein Gegentor." Am Dienstag war dafür zwei Mal Ronaldo verantwortlich, der Portugiese traf in seinem 36. Duell mit seinem Rivalen Lionel Messi zwei Mal per Elfmeter (12./51.). Das zwischenzeitliche 2:0 besorgte (Achtung, Schalker, nicht weiterlesen): der aus Gelsenkirchen geliehene Weston McKennie mit einem fantastischen Scherenschlag (2:0). Und Messi? War noch der beste in den Reihen Barcelonas und schoss neun Mal aufs Tor. Nur: All seine Anstrengungen, sie blieben steril.

Trainer Koeman wollte sich nicht auf Systemdebatten einlassen; er erinnerte daran, dass man vor ein paar Wochen in Turin in identischer Formation noch mit 2:0 als Sieger vom Platz gegangen war. Er monierte allerdings perplex, dass seine Mannschaft "mit Angst" auf den Rasen gegangen sei und "keine Persönlichkeit" gezeigt habe. Dass er sich zurecht über den schmeichelhaften Elfmeter zum 1:0 beklagte, den der deutsche Schiedsrichter Tobias Stieler verhängt hatte, brachte ihm keine Sympathien ein; und auch der Umstand, dass Barcelona nun 15 von 18 möglichen Punkten in der Champions League geholt hatte, wurde kaum als mildernd gewertet.

Denn als Gruppenzweiter droht Barcelona im Achtelfinale ein schwerer Gegner: Manchester City, der FC Liverpool, der FC Chelsea, Borussia Dortmund - oder der FC Bayern, an den man weniger wegen 2013 schlimme Erinnerungen hat. Sondern wegen des 2:8 vom Champions-League-Finalturnier in Lissabon vom vergangenen August.