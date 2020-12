Granithart in der Abwehr, wurfstark im Angriff, zuverlässig im Tor: Der Triumph des THW Kiel in der Champions League ist einer der überraschendsten Erfolge in der deutschen Handball-Historie. Die Nationalmannschaft allerdings profitiert davon nur wenig.

Von Ulrich Hartmann, Köln

Die härteste von drei Aufgaben hat der Handballer Steffen Weinhold noch vor sich - falls er nicht bereits daran gescheitert sein sollte: Wachbleiben und durchfeiern bis Neujahr! Bis zum Ende eines außergewöhnlichen Jahres, das für den Handball pandemiebedingt dramatische Folgen zu haben droht. Für den THW Kiel aber endet es historisch und sogar mit einer Krönung durch den Gewinn des vierten Champions-League-Titels in der Vereinsgeschichte.

Aufgabe Nummer eins für Weinhold war bereits am Montagabend der spektakuläre 36:35-Halbfinalsieg nach Verlängerung gegen das Team aus Veszprem/Ungarn gewesen - erledigt! Aufgabe Nummer zwei war am Dienstagabend im 300. Champions-League-Spiel des Klubs der souveräne 33:28-Finalsieg gegen den für übermächtig gehaltenen FC Barcelona - erledigt! Aufgabe Nummer drei hat sich Weinhold, als Abwehrmann und Rückraumschütze in Doppelfunktion herausragend, rein persönlich gesetzt: "Ich will bis zum 1. Januar durchmachen", hat der 34-Jährige nach dem Triumph in der gespenstisch leeren Kölner Arena gesagt. Vorsichtshalber fügte er hinzu: "Ich weiß nicht, ob ich's schaffe."

Gut 49 Stunden wachbleiben und durchfeiern hätte das für Weinhold bedeutet ab dem Moment der Ankündigung, eine Stunde vor Mitternacht. Die euphorisierten Kieler nahmen in der Kabine zeitnah die ersten Kaltgetränke ein, fuhren anschließend ins Hotel zum Duschen. Gegen halb eins in der Nacht ging's mit dem Bus raus zum Kölner Flughafen, dann mit der Chartermaschine nach Kiel, wo bei der Landung gegen 2:40 Uhr die Feuerwehr mit Martinshorn und Blaulicht grüßte. "Dieser Flug dürfte in die Geschichte der Charterfluggesellschaft eingehen", verkündete der Klub augenzwinkernd am Mittwoch, dabei soll - zumindest offiziell - an Bord ausschließlich Tomatensaft serviert worden sein.

Es hätte aber auch nicht verwundert, wenn hoch über dem nächtlichen Deutschland den Ersten schon die Augen zugefallen wären. Denn das Champions-League-Pensum binnen 24 Stunden war höllisch gewesen. Ohne den verletzten Nikola Bilyk und die an Covid-19 erkrankten Pavel Horak und Magnus Landin spielte Kiel in den 70 Minuten gegen Veszprem und den 60 Minuten gegen Barcelona mit dem Torwart Niklas Landin und neun Feldspielern im Grunde zu zehnt durch und fand dabei heraus, dass das vermeintliche Manko der Schlüssel zum Erfolg gewesen sein dürfte.

Der granitharte Abwehrblock, bestehend aus Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Weinhold, die durchgängig vorne wie hinten beschäftigte Flügelzange mit Niclas Ekberg und Rune Dahmke sowie die perfekt rotierende Rückraum-Crew mit Harald Reinkind, Miha Zarabec, Domagoj Duvnjak und Sander Sagosen - sie bildeten die Combo des Erfolgs. Leidenschaftlich hielten sie Veszprem nieder und entnervten tags darauf die in Champions-League-Spielen zuvor 22 Mal in Serie siegreichen Barca-Profis. Diese wirkten von Minute zu Minute demoralisierter, denn ihre Werkzeuge griffen nicht. Sie konnten nicht begreifen, wie diese Kieler Minibesetzung ihr sonst so erfolgreiches Tempospiel mit anästhesiologischer Präzision hatte lahmlegen können. Nach dem Abpfiff sah man sehr viele Spanier aufgelöst in Tränen der Fassungslosigkeit.

Es war ein Triumph minimalistischer Genialität, denn die zehn Kieler spielten addierte 130 Minuten lang am Limit. Der dänische Torwart Landin parierte im Endspiel 14 Würfe und ist nun gleichzeitig amtierender Olympiasieger, Weltmeister und Champions-League-Titelhalter. Abwehrhüne und Kreisläufer Pekeler wurde zum wertvollsten Spieler des Finalturniers gewählt. Rechtsaußen Ekberg ist mit 85 Treffern Torschützenkönig dieser ja erst mit halbjähriger Verzögerung beendeten Champions-League-Saison 2019/20. Duvnjak (2013 mit Hamburg) und Weinhold (2014 mit Flensburg) sind die einzigen Spieler, die den Titel zum zweiten Mal gewannen. Und Sagosen kann von sich behaupten, im Sommer im richtigen Moment von Paris nach Kiel gewechselt zu sein, denn die Gruppenspiele hatte er bis zum Frühjahr noch für PSG absolviert.

Diese Combo der Superhelden dirigierte der erst 38 Jahre alte Trainer Filip Jicha, ein Tscheche, der 2010 und 2012 mit Kiel als Spieler die Champions League gewonnen hatte. Nach der Übernahme des Trainerpostens 2019 vom neuen Bundestrainer Alfred Gislason ist er der Erste überhaupt, der diesen Titel als Spieler und Trainer mit demselben Verein gewann. "Er hat uns auf beide Spiele taktisch top vorbereitet", lobte Weinhold. "Er hat genau den richtigen Ton getroffen, wir waren weder übermotiviert noch ängstlich", ergänzte Landin. Jicha selbst nannte sich schlicht: den "glücklichsten Trainer der Welt".

Eine halbe Million Euro als Siegprämie hilft ein bisschen dabei, die wirtschaftlichen Corona-Beschwerden des THW zu lindern. Positive Nebenwirkungen erhofft sich der gesamte deutsche Handball, schließlich hatte seit Flensburg 2014 kein deutscher Klub mehr die Champions League gewonnen, und in den vergangenen drei Jahren war nicht mal mehr ein deutscher Klub beim Finalturnier in Köln dabei.

Fast schmerzlich anzuschauen hingegen war die überragende Leistung der Kieler und ihrer vier deutschen Handballer Dahmke, Wiencek, Pekeler und Weinhold für den Bundestrainer Gislason, denn die letzteren drei hatten ja bereits Mitte Dezember ihre Teilnahme an der WM im Januar in Ägypten abgesagt. "Ich werde natürlich trotzdem alle Daumen drücken", sagte Weinhold, "ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft da auftritt." Er selbst sei nun aber "richtig froh über ein paar Tage ohne Handball". Bis die Bundesliga im Februar weitergeht, könnte sich Weinhold erholt haben. Dann müssen seine Kieler sich aber auch in der bereits laufenden neuen Champions-League-Saison anstrengen. Denn da droht ihnen nach vier Niederlagen in acht Spielen das Aus in der Gruppenphase.