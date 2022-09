Nächster Dämpfer für den FC Chelsea: Die Mannschaft von Thomas Tuchel ist mit einer Niederlage in die neue Champions-League-Saison gestartet. Beim Debüt von Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang verlor der Königsklassen-Champion von 2021 bei Dinamo Zagreb mit 0:1 (0:1) und kassierte bereits die dritte Pflichtspiel-Niederlage der noch jungen Spielzeit.

"Es gibt viel zu analysieren", sagte Blues-Coach Tuchel nach dem Spiel: "Wir sind eindeutig nicht da, wo wir sein müssen und wo wir sein können. Es liegt also an mir, es liegt an uns, wir müssen Lösungen finden. Im Moment fehlt es an allem."

Mislav Orsic (13.) traf für den kroatischen Meister, der nach zwei Jahren Abstinenz sein Comeback in der Champions League feierte. Chelsea drückte in der Schlussphase mit acht Minuten Nachspielzeit zwar auf den Ausgleich, mehr als ein Pfostentreffer von Reece James (85.) sprang aber nicht dabei heraus.

Real und ManCity siegen ungefährdet

Deutlich besser machte es Chelseas Premier-League-Rivale Manchester City durch ein 4:0 (1:0) beim FC Sevilla. Das Team von Pep Guardiola konnte sich dabei einmal mehr auf Stürmer Erling Haaland verlassen, der bei seinem Champions-League-Debüt für City mit einem Doppelpack (20./67.) glänzte. Mit 22 Jahren und 47 Tagen avancierte der frühere Dortmunder am Dienstagabend zudem zum jüngsten Spieler, der in seiner Karriere 25 Königsklassen-Tore erzielt hat.

Detailansicht öffnen Erling Haaland ist nun der jüngste Spieler, der in seiner Karriere 25 Königsklassen-Tore erzielt hat. (Foto: Jose Breton/AP)

Matchwinner für Paris Saint-Germain beim 2:1 (2:0) gegen Juventus Turin war Kylian Mbappé (5./22.) mit einem Doppelpack. Weston McKennie (53.) konnte für Juventus nur noch verkürzen. Auch Real Madrid mit Weltmeister Toni Kroos startete seine Mission Titelverteidigung mit einem Dreier. Beim 3:0 (0:0) bei Celtic Glasgow benötigten die Königlichen etwas Warmlaufzeit, ehe im zweiten Durchgang Vinicius Junior (56.), Luka Modric (60.) und Eden Hazard (77.) trafen.

In den übrigen Spielen ohne Bundesliga-Beteiligung besiegte Benfica Lissabon Maccabi Haifa mit 2:0 (0:0), RB Salzburg und AC Mailand trennten sich in Chelseas Vorrundengruppe E 1:1 (1:1).