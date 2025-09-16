Drei Jahre nach dem Rückzug des Oligarchen Abramowitsch ist der FC Chelsea kaum wiederzuerkennen. Die Millionen werden nun in Talente gesteckt, clevere Verträge werden ausgehandelt – ein Ansatz, den viele Topklubs übernehmen.

Von Sven Haist, London

Bevor Roman Abramowitsch den FC Chelsea verkaufte, gab er ein Versprechen ab. Er werde sicherstellen, dass die neuen Eigentümer des Klubs über die richtige Haltung verfügten, um den sportlichen Erfolg der Profi- und Jugendmannschaften aufrechterhalten zu können, schrieb der russische Oligarch in einer Abschiedserklärung. Als Nachfolger bestimmte Abramowitsch im Mai 2022 auf Druck der britischen Regierung, die ihn wegen des russischen Kriegs in der Ukraine aus dem Klub haben wollte, ein US-amerikanisches Konsortium. Dahinter steckt die Milliarden-Investmentgesellschaft Clearlake; die operative Leitung des Klubs übernahm Todd Boehly, der rund 13 Prozent der Vereinsanteile hält. Trotz anfänglicher Kritik und Skepsis gegenüber den neuen Besitzern setzt Chelsea inzwischen seine Titelsammlung aus der erfolgreichen Ära des Rohstoffmilliardärs fort. In der vergangenen Saison gewannen die Londoner immerhin die Conference League sowie die aufgewertete Klub-WM.