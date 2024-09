Champions League:Rod Stewart bejubelt Celtic und Arne Engels

Arne Engels, 21, erlebt gerade die aufregendsten Wochen seiner noch jungen Karriere. In den vergangenen fünf Wochen hat der Belgier mit dem FC Augsburg im DFB-Pokal und in der Bundesliga gespielt, dann mit Belgiens Nationalelf in der Nations League – und nun mit Celtic Glasgow erst in der schottischen Liga sowie am Dienstagabend in der Champions League. Diese Auftritte in fünf verschiedenen Wettbewerben krönte der Mittelfeldspieler bei seinem Königsklassendebüt mit einem Assist und einem Elfmetertor. Celtic siegte gegen Slovan Bratislava 5:1, auf der Tribüne jubelte sogar der Altrocker Rod Stewart, 79, mit. Wenn dem glühenden Celtic-Fan jemand flüstert, dass Engels so viel wie Angel heißt, macht er vielleicht gleich ein Lied draus.