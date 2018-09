18. September 2018, 23:01 Uhr Champions League BVB siegt, Schalke spielt 1:1

Christian Pulisic sichert Borussia Dortmund zum Auftakt der Champions League einen Sieg in Brügge.

Der FC Schalke muss sich im Heimspiel gegen Porto mit einem 1:1 begnügen.

Borussia Dortmund hat zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Champions-League einen späten Sieg gefeiert. Der BVB von Trainer Lucien Favre gewann am Dienstagabend beim FC Brügge in Belgien mit 1:0 (0:0). Geburtstagskind Christian Pulisic erzielte in der Gruppe A in der 85. Minute den entscheidenden Treffer.

Bundesliga-Rivale FC Schalke 04 kam nach zwischenzeitlicher Führung gegen den portugiesischen Meister FC Porto nicht über 1:1 (0:0) hinaus.

Fährmann pariert Handelfmeter

Nach ihrem Bundesliga-Fehlstart mit drei Niederlagen in drei Partien hatte Breel Embolo (64. Minute) die Schalker in Gruppe D in Führung gebracht. Portos Otavio (75.) traf per Foulelfmeter noch zum Ausgleich. Einen ebenfalls vom Brasilianer Naldo verursachten Handelfmeter in der 13. Minute hatte Schalkes Keeper Ralf Fährmann gehalten.