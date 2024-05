Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Frühestens am Donnerstagmorgen, am Morgen danach also, ließen sich klare Gedanken fassen. Borussia Dortmund hatte gewonnen, 1:0. Gegen das sündteure Feinmotoriker-Ensemble von Paris Saint-Germain. Noch sechs Tage bis zum Rückspiel, alle Stimmbänder bis dahin lädiert und heiser, der Aktienkurs über Nacht um fünf Prozent angesprungen. Erstes Fazit: Auch wenn Dortmund mit dem einen Tor von Niclas Füllkrug noch nicht im Finale in Wembley steht: Das ganz eigene Endspiel um die Qualifikation für die nächste Saison in der Champions League hat der BVB schon mal gewonnen.