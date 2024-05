Von Ulrich Hartmann

Es wird immer offensichtlicher: Die Töne und Takte der Champions-League-Hymne verwandeln die Bundesliga-Normalos von Borussia Dortmund in Europapokal-Helden. Jedes Mal, wenn sie die triumphale Musik im Stadion aufsaugen, spielen sie ein bisschen mehr wie Champions. Am Mittwochabend schon wieder. Vier Tage nach einer 1:4-Bundesliga-Klatsche in Leipzig schufen sich die Dortmunder mit einem 1:0 (1:0) im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Dienstag im Pariser Prinzenpark. Dort winkt dem BVB der erste Einzug ins Endspiel seit 2013. Mit dem Sieg gegen Paris ist den Borussen aber auch noch etwas anderes gelungen.