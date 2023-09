Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Der Schock über die Auslosung der Champions- League-Vorrunde hat sich bei Borussia Dortmund gelegt. Bei der Abreise am Montagmittag nach Paris, zum ersten Spiel beim mutmaßlich stärksten Gruppengegner Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr), war kein psychologischer Beistand mehr erforderlich. "Wir wissen, was uns erwartet", fasste Sportdirektor Sebastian Kehl die Stimmung zusammen, "aber wir fahren mit breiter Brust dorthin." Was man eben so sagt, wenn man zu Saisonbeginn irgendwie noch nichts so richtig weiß, aber die romantische Freude von Spielern, sich in der Champions League zeigen zu können, letztlich alles überstrahlt.