Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Die zweite Nachricht des Abends war genau so schlecht wie die erste vom Ausgang des Spiels, auch wenn sie erst am nächsten Morgen kam. Marcel Sabitzer - gerade dabei, sich wenigstens ansatzweise bei Borussia Dortmund zurechtzufinden - fällt erst einmal aus. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte am Mittwoch, was sich am Abend zuvor in Paris angedeutet hatte: "Marcel hat eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich erlitten. Er wird einige Tage nicht mitmachen können." Sicher also nicht am Samstag in der Bundesliga. Die Nachricht passte zum Abend: Ein ziemlich sang- und klangloses 0:2 beim Gruppen-Favoriten Paris Saint-Germain, weshalb der Start in die Champions-League ähnlich unbefriedigend verlief wie der Dortmunder Auftakt in die Bundesliga-Saison.