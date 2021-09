Es geht auch ohne Erling Haaland: Donyell Malen hat Borussia Dortmund mit seinem Premierentor den Sechs-Punkte-Start beschert und die Tür zur K.o.-Runde der Champions League weit aufgestoßen. Der 30-Millionen-Transfer ersetzte den Norweger beim wenig begeisternden 1:0 (1:0) gegen Sporting Lissabon als Sturmspitze und Schütze des Siegtreffers.

Nach einigen unglücklichen Aktionen schob der Niederländer Malen den sehenswert mitgenommenen Ball in der 37. Minute gekonnt ins lange Eck. Am 19. Oktober spielt der BVB bei Ajax Amsterdam, das ebenfalls seine ersten beiden Spiele gewonnen hat, um die Tabellenführung in der Gruppe C. Ein Sieg bedeutet dann schon fast den Einzug ins Achtelfinale. "Es war ein hartes Stück Arbeit. Ich bin aber glücklich, dass wir das angenommen haben. Es war nicht alles perfekt, aber die Einstellung hat gestimmt", sagte Mats Hummels bei Amazon Prime.

Kapitän Marco Reus stand nach einer Kapselreizung im Knie wieder zur Verfügung, und in Abwesenheit Haalands, der mehr Champions-League-Tore (21) als Spiele (17) vorzuweisen hat, versuchte es der noch torlose Malen als Mittelpunkt einer Dreierreihe. Durch die frühe Einwechslung von Julian Brandt für den verletzten Mahmoud Dahoud (8.) wurde die Aufstellung noch offensiver. Die Portugiesen hielten allerdings gut organisiert dagegen, mehr als ein Pfostenkopfball aus Abseitspostion (Malen, 14.) kam zunächst nicht aufs Tor von Antonio Adan.

Die Inspiration fehlte, Malen aber traf vor 25 000 Zuschauern im unter Corona-Bedingungen ausverkauften Signal-Iduna-Park dann doch sehenswert. Reus stand bei seinem Tor (48.) einen halben Meter im Abseits, sonst hätte es eine ruhige zweite Halbzeit für die Dortmunder werden können.

Leipzig verliert auch das zweite Gruppenspiel

Der kleine FC Brügge hat Vizemeister RB Leipzig nach der sächsischen Gala in der Bundesliga auf den harten Boden der Tatsachen in der Champions League geholt. Das Team von Trainer Jesse Marsch kassierte am Dienstagabend vor 23 500 Zuschauern in der Red Bull Arena trotz einer frühen Führung eine 1:2 (1:2)-Niederlage gegen den belgischen Meister und muss sich als derzeit punktloser Letzter in der Hammer-Gruppe A neue Ziele in der Königsklasse stecken. Das angestrebte Achtelfinale ist nach zwei Niederlagen wohl nur noch utopisch.

Detailansicht öffnen Überraschung geschafft: Die Spieler des FC Brügge jubeln in Leipzig. (Foto: Annegret Hilse/Reuters)

Die Leipziger Führung von Christopher Nkunku (5.) drehten Hans Vanaken (22.) und Mats Rits (41.) zugunsten der Gäste, die den Leipzigern über weite Strecke nicht viel zuließen. Und das nach einem eigentlichen Traumstart für RB. Nicht mal fünf Minuten waren gespielt, da lag der Ball im Tornetz der Belgier. Ein nicht sonderlich gelungener Abschlag von Brügges Keeper Simon Mignolet leitete einen Blitz-Konter der Leipziger ein. Von Dominik Szoboszlai, den Trainer Jesse Marsch auf die linken Außenbahn beordert hatte, ging es rasant über Emil Forsberg in die Spitze auf Nkunku, der 23-Jährige schloss mit einem Schuss aus rund 13 Metern ab.

Doch die RB-Verantwortlichen hatten nicht ohne Grund vor Brügge gewarnt. Nachdem Peter Gulacsi im RB-Tor schon einige Male klasse pariert hatte, blieb der RB-Kapitän gegen den Brügge-Kapitän Vanaken nach einem Rückpass von der Grundlinie durch Charles De Ketelaere machtlos. Mats Rits gelang noch vor der Pause der Siegtreffer für Brügge.

Real Madrid verliert gegen Tiraspol

Real Madrid kassierte unterdessen eine peinliche Pleite: Gegen den krassen Außenseiter Sheriff Tiraspol aus Moldau verlor der spanische Fußball-Rekordmeister 1:2 (0:1). Ex-Nationalspieler Toni Kroos, der im zweiten Durchgang eingewechselt wurde und nach überstandener Schambeinverletzung sein erstes Spiel seit dem verlorenen EM-Achtelfinale gegen England absolvierte, verhinderte die Niederlage nicht. Sebastien Thill (90.), Nationalspieler Luxemburgs, drosch den Ball kurz vor Ende sehenswert zur Entscheidung in den Winkel.

Der deutsche Teammanager Jürgen Klopp hat derweil mit dem FC Liverpool das Achtelfinale fest im Blick. Beim FC Porto triumphierten die Reds 5:1 (2:0), der Ägypter Mo Salah (18., 60.) und Roberto Firmino (77., 83.) trafen beim zweiten Sieg im zweiten Spiel jeweils doppelt. In Liverpools Gruppe B folgt Atletico Madrid auf dem zweiten Tabellenplatz. Beim glücklichen 2:1 (0:1) beim AC Mailand verwandelte Luis Suarez in der Nachspielzeit einen Handelfmeter (90.+7) zur Entscheidung. Bei den Italienern hatte Franck Kessie (29.) früh Gelb-Rot gesehen.