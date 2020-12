Von Ulrich Hartmann

Selten hat man nach einem Achtelfinal-Einzug in der Champions League so viele Menschen schimpfen sehen. Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc schimpfte über einen Elfmeter, der seinen Klub den Sieg gegen Lazio Rom gekostet hatte, und der Trainer Lucien Favre schimpfte über wiederholte, suggestive Unterstellungen, seine Mannschaft rufe ihr Potenzial zu selten ab. "Man muss endlich aufhören, uns zu überschätzen", fauchte der Schweizer bei Sky. Das ist eine neue Strategie, der BVB sieht sich offenbar nicht mehr als Spitzenmannschaft.

Noch schlimmer als das maue 1:1 (1:0) gegen Rom aber war, dass der stets vorzügliche Mittelstürmer Erling Haaland sich zuvor im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss zugezogen hatte und bis zum Jahresende ausfällt, und dass dem ebenfalls immer sehr vitalen Abwehrchef Mats Hummels in der Schlussminute der Gegenspieler Ciro Immobile unabsichtlich derart auf den Fuß trat, dass Hummels humpelnd vom Platz geleitet, in der Kabine noch länger behandelt und schließlich sogar im Krankenhaus untersucht werden musste.

Sollte neben Haaland auch er länger ausfallen, dann müsste man diese Dortmunder bis zum Jahresende aber erst recht ganz schön geringschätzen.

Den Elfmeter bewerten die Dortmunder als lächerlich oder absurd

Vom Spiel gegen die Römer wird in Erinnerung bleiben, dass die Dortmunder sich wieder mit überschaubarem Tempo und begrenzt kreativem Kombinationsspiel eine unbeeindruckende Anzahl von Torchancen erspielt haben und diese bis auf eine Ausnahme auch noch schlecht abschlossen. Raphael Guerreiro vollendete einen mustergültigen Angriff in der 43. Minute zum 1:0.

Die deutlich gefährlicheren Römer benötigten zum Ausgleich in der 67. Minute allerdings einen Elfmeter, den die Dortmunder wahlweise für falsch, lächerlich oder absurd hielten, dabei hatte sich Nico Schulz in jener Szene im Strafraum-Eck schon auch seltsam unvorsichtig dem Lazio-Spieler Sergej Milinkovic-Savic in den Weg gestellt. Dieser fiel allzu dankbar. "Das war kein Elfmeter, das war Theater, er ist im Schwimmbad", tadelte Favre den sogenannten Diver des Römers.

Der Einzug ins Achtelfinale bereits am vorletzten Spieltag der Gruppenphase stimmte die Borussen gnädig mit der eigenen Leistung. "Wir sind qualifiziert. Punkt. Das ist das Wichtigste.", beschied Favre. Das Spiel seiner Mannschaft nannte er in der Pressekonferenz "ganz okay". Für die kommenden sechs Pflichtspiele ohne Haaland nannte er als Alternativen für die Mittelstürmer-Position in dieser Reihenfolge: Julian Brandt, Thorgan Hazard, Marco Reus und Youssoufa Moukoko.

"Der eine oder andere geht auf dem Zahnfleisch", sagt Zorc

Weniger bis gar keine adäquaten Alternativen hätten sie in der Abwehr für Mats Hummels, der in einer bisweilen launischen Mannschaft der mentale Anführer ist. Die beiden wichtigsten Spieler des Dortmunder Kaders gesellen sich zu den bereits verletzten Emre Can und Thomas Meunier. Solche Ausfälle werden dem ohnehin schon flatterhaften Kader nicht gerade Sicherheit verleihen. "Der eine oder andere geht auf dem Zahnfleisch", sagt Sportchef Zorc über die derzeit hohe Belastung.

Um sicher auch noch Gruppensieger zu werden und damit im Achtelfinale einen Gruppenzweiten zugelost zu bekommen, benötigen die Dortmunder am kommenden Dienstag einen Sieg in Sankt Petersburg. Der Kapitän Marco Reus setzt dann auch wieder auf Hummels. "Mats ist ein harter Junge", sagt er, "ich hoffe, dass er dann wieder zur Verfügung steht." Hummels meldete sich in der Nacht noch selbst - bei Instagram im Internet: "Es sieht so aus, als ob es nicht so schlimm wäre und es in ein paar Tagen wieder gut sein könnte. Wir werden am Donnerstag noch einmal darauf schauen."