Marco Reus (Borussia Dortmund): "Unbeschreiblich, was für eine Woche. Nach über zehn Jahren wieder im Finale. Hut ab, Hut ab, wir haben sehr viel leiden müssen. Aber wir haben es am Ende geschafft. Am Mittwoch fragt keiner mehr, wie. Da steht einfach nur der Namen Borussia Dortmund. (...) Jetzt müssen wir den Titel holen, sonst wäre es scheiße."

SZ Plus Champions League : Dortmund kehrt zurück nach Wembley Dank hohem Einsatz und des Tores von Mats Hummels zieht der BVB ins Finale der Königsklasse ein - dort könnte es zur Revanche gegen den FC Bayern kommen. Die vielen Aluminiumtreffer von PSG liefern Stoff für eine Legende. Von Philipp Selldorf

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Ich habe eh viel zu wenig Champions-League-Tore geschossen in meiner Karriere. Das ist ein guter Zeitpunkt, aufzustocken. (...) Wir werden, egal gegen wen, auf einen sehr starken Gegner treffen. Aber wir glauben alle daran. Es gibt für uns gar keinen Grund, nicht daran zu glauben, das Finale zu gewinnen."

Emre Can (Borussia Dortmund): "Ich bin sehr stolz, Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Ich bin gerührt, es ist unglaublich, was wir in dieser Champions-League-Saison geschafft haben. Wir haben alle den Traum, das zu gewinnen. Es fehlt nur noch ein Schritt, wir stehen im Finale."

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Ich freue mich unheimlich, auch für Mats. Wir beide sind ja in den Endphasen unserer Karrieren. Wir hatten nicht mehr damit gerechnet, dass wir nochmal nach Wembley kommen. Insofern ist es eine geile Geschichte."