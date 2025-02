Champions League in Lissabon:Der BVB zeigt seine schöne Seite

Champions League in Lissabon

Mit dem neuen Trainer Niko Kovac gelingt ein überzeugendes 3:0 bei Sporting Lissabon. Die Chancen stehen nun ausgesprochen gut für das Rückspiel nächste Woche in Dortmund und damit fürs Achtelfinale.

Von Ulrich Hartmann

Zuschauer der Amazon-Prime-Übertragung hätten sich am Dienstagabend womöglich einen Experten gewünscht, der kein Blatt vor den Mund nimmt und ein paar Takte über die maue Gegenwart bei Borussia Dortmund sagt. Matthias Sammer war aber nicht da. Nach einer 1:2-Niederlage in Bologna vor drei Wochen hatte der auch als BVB-Berater fungierende Sammer die eigenen Spieler vor laufender Kamera massiv abgekanzelt. Das war dem Vernehmen nach im Verein nicht so gut angekommen. Diesmal trat als Experte der frühere BVB-Spieler Patrick Owomoyela auf und war sehr freundlich. Dazu hatte er aber auch allen Grund.