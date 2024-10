Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

In echten Epen verlässt der Held selten ohne Beulen und Schrammen die Bühne. Und so humpelte auch Karim Adeyemi an diesem Abend siegreich, aber mit schmerzverzerrter Miene und Griff an die Rückseite des Oberschenkels vom Feld, als sein Bizeps Femoris ihm offenbar sagen wollte, dass es heute nicht mehr weiter geht. Nicht einmal 50 Minuten waren da gespielt, aber Adeyemi hatte bereits mit seinem Hattrick dazu beigetragen, dass das Spiel entschieden war. Mit einem kaum glaublichen 7:1 fegte Borussia Dortmund die vorher hoch eingeschätzten Schotten von Celtic Glasgow vom Platz, schon zur Halbzeit stand es 5:1.