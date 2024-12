Borussia Dortmund hat mit einer 2:3 (0:0)-Niederlage gegen den FC Barcelona den Sprung auf den zweiten Platz des 36er-Champions-League-Tableaus verpasst und ist im engen Feld stattdessen auf den neunten Platz zurückgefallen. Durch die zweite Niederlage im sechsten Saisonspiel gerät die direkte Qualifikation für das Achtelfinale in Gefahr. Dreimal ging Barcelona in Führung, aber nur zweimal konnte Serhou Guirassy ausgleichen.

Für den BVB war es nach saisonübergreifend 13 Champions-League-Heimspielen ohne Niederlage die erste seit dem 1:3 am 3. November 2021 gegen Ajax Amsterdam. Besonders bitter: In der Schlussminute knickte Abwehrspieler Nico Schotterbeck bei einem Kopfballversuch heftig um und blieb lange liegen. Den Dortmundern droht damit der nächste Ausfall einer Stammkraft.

Trainer Nuri Sahin hatte ohnehin auf wichtige Spieler verzichten müssen: Die Innenverteidiger Niklas Süle und Waldemar Anton fehlten ebenso wie die Angreifer Julian Brandt und Maximilian Beier. Karim Adeyemi saß nach zweieinhalb Monaten zumindest wieder auf der Bank. Emre Can kehrte ins Innere der Viererabwehrkette zurück, weiter vorn wartete Sahin mit zwei Überraschungen auf: Statt Pascal Groß auf der offensiven Halbposition berief er den 22 Jahre jungen Giovanni Reyna in die Startelf, und auf dem rechten Flügel spielte statt Donyell Malen der 18 Jahre junge Julien Duranville. Auch Jamie Gittens auf der linken Außenbahn ist erst 20.

Als Barcelona zum dritten Mal in Führung geht, kann der BVB nicht mehr kontern

Dagegen war Barças Offensive mit Robert Lewandowski, 36, und Lamine Jamal, 17, ein Mehrgenerationenprojekt. Yamal auf rechts bekam Linksverteidiger Ramy Bensebaini anfangs nicht in den Griff. Dass es zur Pause torlos stand, war für die Westfalen schmeichelhafter als für die Katalanen. Chancen für den BVB hatten Serhou Guirassy und jener Marcel Sabitzer, der jetzt acht Monate auf ein Pflichtspieltor wartet.

Mit Yan Couto für den angeschlagenen Rechtsverteidiger Julian Ryerson ging Dortmund in die zweite Halbzeit. Doch Couto war pressingbedingt vorn gebunden, als die Spanier in der 53. Minute über Dani Olmo einen Konter liefen. Bensebaini wollte noch eine Abseitsposition provozieren, doch Can sowie Schlotterbeck konnten den enteilenden Raphinha nicht mehr halten.

Der erste Dortmunder Ausgleich folgte schnell. Fünf Minuten später wurde Guirassy in Erwartung einer Sabitzer-Flanke von Pau Cubarsí im Strafraum geschubst und verwandelte in der 60. Minute den fälligen Elfmeter zum 1:1. Nun drückten die Dortmunder auf den Siegtreffer, fielen eine Viertelstunde vor Schluss aber aus allen Wolken, als Gregor Kobel in der 75. Minute einen Schuss von Fermin nicht festhalten konnte und Ferran Torres zum 2:1 abstaubte. Dies provozierte nur drei Minuten später erneut Guirassy zum Ausgleich. Nach einem Fehler des herauseilenden ter-Stegen-Vertreters Iñaki Peña schoss der Guineer auf Vorlage des eingewechselten Groß in der 78. Minute zum 2:2 ein.

In der 85. Minute stellte Ferran Torres am Ende eines weiteren Konters den Dortmundern mit dem Treffer zum 3:2 ein drittes Mal die Aufgabe auszugleichen. Doch diese konnten die Gastgeber nicht mehr lösen.