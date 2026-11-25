Borussia Dortmund ist in England ein gern gesehener Fußballgast. Das liegt zum einen daran, dass die Fans des BVB stets das gesamte Kontingent an Auswärtskarten ausschöpfen; zum anderen erweist sich das Team zumeist als vornehm zurückhaltender Sparringspartner. Zuletzt hatte der BVB acht seiner neun Europapokalspiele auf der Insel verloren, verteilt über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt. Den einzigen Sieg gab es vor zwei Jahren in der Vorrunde bei Newcastle United. In jener Saison marschierten die Dortmunder bis ins Finale der Champions League durch, das sie, im Londoner Wembley, gegen Real Madrid verloren.