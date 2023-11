Borussia Dortmund musste zuletzt viel Kritik einstecken - ist aber nach dem Sieg in Mailand in der wohl schwersten Champions-League-Gruppe fürs Achtelfinale qualifiziert. Mats Hummels und sein Trainer rufen die Trendwende aus.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Es war der Abend der Offensive, vor allem nach dem Abpfiff. Mats Hummels stand sichtlich aufgeräumt, das Gesicht von Grasschnipseln übersät, vor den Kameras und zählte an den Fingern zusammen, wie überzeugend Borussia Dortmund inzwischen spiele. "Vom Einsatzwillen her sind wir in dieser Saison gewachsen", fand der beste Spieler auf dem Platz. Er selbst hatte an diesem Abend 92 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, unter anderem gegen den französischen Topstürmer Olivier Giroud.