Von Freddie Röckenhaus

Die Routinen der Champions League müssten Mats Hummels allmählich etwas langweilig vorkommen. So auch an diesem Montag wieder: Flughafen, Small Talk, der kurze Lufthüpfer nach Paris, Mannschaftsbus, Einchecken, Einzelzimmer und abends ein letztes Training mit dem Ball, im gegnerischen Stadion. Nicht tausendmal berührt, aber immerhin: 88 Spiele hat Hummels in der sogenannten Königsklasse schon absolviert, 64 davon für Borussia Dortmund. Gegen Paris Saint-Germain steht an diesem Dienstag Spiel 65 an. Und wenn die Mission Finale erfolgreich wäre, dann stehen die Wetten hoch, dass es mit dem Zählen und mit den Routinen sogar in der nächsten Saison weitergeht.