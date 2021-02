Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Die Abwehr von Corona scheint bei Borussia Dortmund gerade mit größerer Routine zu gelingen als manche Abwehrversuche auf dem Spielfeld. So wird auch die Flugreise nach Sevilla, zum Hinspiel des Champions League-Achtelfinales, mal wieder im penibel desinfizierten Privatjet absolviert. Gleich vier Ärzte fliegen mit und überwachen die Kontaktsperre, und im Hotel darf das Personal nicht einmal die Teller nach dem Essen abräumen. Wenn sich nur auch das Spiel der Dortmunder auf dem Rasen so generalstabsmäßig planen ließe wie die totale Defensive gegen Covid-19-Viren ...

Den neuen Trainer haben sie noch nicht in ihrer keimfreien Blase mit dabei, weil Marco Rose ja erst mal für Borussia Mönchengladbach zuständig bleibt, und dessen eigenes Achtelfinale ist erst nächste Woche, im Corona-Ausweichstadion in Budapest gegen Manchester City. Doch irgendwie dürfte Rose als blinder Passagier in den Köpfen der Dortmunder schon mit an Bord sein. "Einen idealen Zeitpunkt gibt es im Fußball selten", sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gerne bei ähnlichen Gelegenheiten. Diese häufig anwendbare Weisheit trifft im Augenblick besonders zu. Nach dem stetigen Abrutschen der Dortmunder in der Bundesliga-Tabelle wäre ein Highlight-Auftritt beim Europa-League-Gewinner FC Sevilla genau der richtige Stimmungsaufheller - auch schon mit Blick auf das nächste Schlüsselspiel, am Samstagabend beim ewigen Rivalen Schalke 04, dem das Grubenwasser gerade selbst bis zum Halse steht. Das wäre also nun ein schöner Zeitpunkt für eine BVB-Wende. Wenn da nicht dieser Wechsel wäre. Oder vielleicht gerade deshalb.

Fußballer sind seltsame Seelchen. Was so ein angekündigter Trainerwechsel mit ihnen macht, 13 Spieltage vor Saisonende, man weiß es nicht. Seit Montag jedenfalls werden Dortmunds seit Wochen unberechenbar kickende Borussen von einem Interimstrainer betreut, weil nun jeder weiß, dass Edin Terzic im Sommer von Rose als Cheftrainer abgelöst werden soll. Im günstigsten Fall dürfte Terzic dann Roses Assistent werden, also wieder das sein, was er schon vorher bei Lucien Favre war. Ob diese Verkündung nun eine Hilfe für Sevilla oder Schalke ist - unklar. Schließlich stellt sich schon seit Wochen die Frage, ob manche BVB-Spieler ausreichend Respekt vor dem jungen Trainer Terzic haben, oder ob sie ihn nur rein theoretisch für besser halten als seinen Vorgänger Favre.

Der BVB hat jedenfalls erst ab 1. Juli wieder einen "Wunschtrainer", wie ihn der Klub schon seit einiger Zeit vergeblich sucht. Irgendwie klappte es mit dem Timing seit dem Abschied von Jürgen Klopp 2015 nie so richtig: Erst kam Thomas Tuchel, der damals so etwas wie das Trophäenweib auf dem Übungsleitermarkt war. Er war dann auch ziemlich erfolgreich, kam aber menschlich im Verein gar nicht gut an. Danach kam Peter Bosz, heute in Leverkusen, weil Julian Nagelsmann damals noch nicht auf dem Markt war. Als Nagelsmann 2019 Hoffenheim verlassen konnte, holte Kompromiss-Trainer Lucien Favre gerade die Vizemeisterschaft mit dem BVB, genau wie ein Jahr später - für Nagelsmann, inzwischen in Leipzig, war es nicht mehr der richtige Zeitpunkt. Und für Marco Rose galt das alles parallel dazu ganz ähnlich.

Nach jahrelanger Suche ist Rose endlich ein Trainer, den der BVB wirklich will

Jetzt aber ist es endlich soweit, und Dortmund nimmt die fünf Millionen Euro Ablöse für Rose offenbar gerne in Kauf - für einen Trainer, den der BVB wirklich will, mit Stallgeruch von Mainz 05, mit ausdrücklicher Empfehlung vom alten Rose-Weggefährten Klopp, und obendrein mit dem Ralf-Rangnick-Fußballsiegel, weil Rose einst bei RB Salzburg richtig einschlug.

Man wird sehen, ob die Aussicht auf Rose die BVB-Spieler nun befreit, beflügelt -oder beschwert und zu noch mehr Phlegma verleitet, weil Terzic nun zum Übergangscoach erklärt ist. In Sevilla ist das Ziel für die Älteren und die ganz Jungen im Team allerdings dasselbe: in der Champions League bleiben. Das ist für die heutige Spielergeneration ein so plakatives, simples Ziel, dass mangelnde Motivation normalerweise kein Thema sein sollte. Aber was ist diese Saison schon normal bei Dortmund, nach acht Niederlagen in 21 Ligaspielen und dem Abrutschen auf Platz sechs? Nur in Europas Königsklasse lief es einigermaßen nach Plan.

"Wenn wir so spielen wie zuletzt", sagte Torjäger Erling Haaland dem Sender Sky, "haben wir in Sevilla keine Chance." Die Andalusier, bei denen der frühere Barca-Stratege Ivan Rakitic angeheuert hat, haben ihre jüngsten neun Spiele alle gewonnen. In den Vorjahren hat Sevilla sich den Ruf erworben, zwar die Europa League in Serie gewinnen zu können, in der Champions League aber meist durchzuhängen. Wie Atletico Madrid gilt Sevilla als eine Mannschaft, die zwar nicht so richtig gut Fußball spielt, aber dem Gegner das letzte bisschen Spaß am Spiel verderben kann. Im BVB-Tross ahnen sie, dass das nicht die Art von Gegner ist, mit dem die verspielte, oft nachlässige Dortmunder Truppe viel anfangen kann.

Auch fürs Rückspiel Mitte März droht schon Ungemach. Kann sein, dass Spanien bis dahin auf der schwarzen Einreiseliste für Deutschland steht, sodass auch der BVB sein Heimspiel außer Landes spielen müsste, wie nun Leipzig und Gladbach. Als ob man mit so einem Trainerwechsel auf Raten nicht schon genug Ärger hätte.