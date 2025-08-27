Vier Bundesligisten warten an diesem Donnerstag gespannt darauf, welche Vorrunden-Gegner für die neue Champions-League-Saison ihnen bei der Auslosung am Abend (18 Uhr) zugeteilt werden. Zum zweiten Mal wird die im Vorjahr von der Europäischen Fußball -Union (Uefa) umfassend reformierte Königsklasse im sogenannten Liga-Modus austragen: 36 Teilnehmer bilden eine Gesamttabelle, aus der sich die besten Teams für die K.o-Runden 2026 qualifizieren werden. Alle 36 Mannschaften erhalten am Donnerstag für die Spieltage im Herbst und Winter (von 30. September bis 28. Januar 2026) jeweils acht Gegner aus vier Lostöpfen. Mit dabei aus Deutschland sind diesmal: der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Der Bundesliga stehen aktuell nur noch vier Startplätze zu, jeweils fünf erhalten lediglich die beiden erfolgreichsten Ligen im Uefa-Ranking – derzeit: England und Spanien. Die Engländer sind diesmal sogar mit sechs Teams am Start – dem bisher größten Champions-League-Kontingent, das je ein Land besaß –, weil Tottenham Hotspur als Gewinner der Europa League einen zusätzlichen Startplatz errungen hat.

In den Playoffs konnten sich am Dienstagabend drei Außenseiter erstmals für die Hauptrunde der Champions League qualifizieren: Der FK Bodö/Glimt, der hoch im Norden Norwegens seine Heimspiele auf Kunstrasen austrägt, setzte sich trotz einer 1:2-Niederlage im Gesamtergebnis deutlich gegen Österreichs Meister Sturm Graz durch (Hinspiel: 5:0). Der Pafos FC aus Zypern kegelte durch ein Traumtor zum entscheidenden 1:1 in der 90.Minute die Königsklassen-Dauergäste von Roter Stern Belgrad aus dem Wettbewerb. Und ebenfalls zu begrüßen ist der geografisch am östlichsten beheimatete Klub, der je an der Champions League teilnahm: Qairat Almaty, amtierender Meister aus dem überwiegend zu Asien gehörenden Kasachstan, besiegte sensationell im Elfmeterschießen den prominenten Gegner Celtic Glasgow, der nach einer Flugstrecke von 5670Kilometern mit leeren Händen die Heimreise nach Schottland antreten musste.

Auch die drei Underdogs sind nun mögliche Gegner von Bayern, Dortmund, Frankfurt und Leverkusen. Klarheit wird die Auslosung am Donnerstag bringen.