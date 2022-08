Für den ukrainischen Rekordmeister Dynamo Kiew ist der Traum von der Champions League geplatzt, der deutsche Trainer Roger Schmidt darf sich hingegen mit Benfica Lissabon auf die Königsklasse freuen. Benfica besiegte Kiew am Dienstagabend auch im Playoff-Rückspiel klar mit 3:0 (3:0). Bereits das Hinspiel. das Kiew wegen des Krieges in der Heimat im polnischen Lodz austragen musste, hatten die Portugiesen 2:0 gewonnen.

Im Rückspiel trafen für Benfica bereits vor der Pause Nicolas Otamendi (27.), Rafa (40.) und David Neres (42.) Der deutsche Nationalspieler Julian Weigl, der bei Benfica derzeit einen schweren Stand hat und vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach stehen soll, wurde in der 70. Minute eingewechselt. Trainer Schmidt sagte zum Gladbacher Interesse an Weigl: "Es gibt vielleicht für ihn die Möglichkeit, den Verein zu wechseln. Das ist am Ende des Tages seine Entscheidung. Wir werden sehen, was passiert." Weigl sei kein Stammspieler, weil es starke Konkurrenz auf seiner Position gebe, so Schmidt. Dennoch sei Weigl "ein Topspieler. Wenn er hier bleibt, wird er seine Spiele machen".