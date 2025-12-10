Zum Hauptinhalt springen

Nach Pyrotechnik-VorfallFC Bayern droht Fanausschluss

Wenig zu sehen: Nach dem Abbrennen von Pyrotechnik liegt die Münchner Arena im Nebel.
Wenig zu sehen: Nach dem Abbrennen von Pyrotechnik liegt die Münchner Arena im Nebel. (Foto: Tom Weller/dpa)
  • Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen rechnet nach dem massiven Abbrennen von Pyrotechnik gegen Sporting Lissabon mit einem Teilausschluss der Fans in der Südkurve durch die Uefa.
  • Zu Beginn der zweiten Spielhälfte wurden über die gesamte Breite der Fankurve Bengalos gezündet, wodurch das Stadion im Nebel lag und Dreesen Sorge vor einem Spielabbruch hatte.
  • Die Uefa könnte diesmal nicht mehr nur mit einer Geldstrafe reagieren, da bereits eine klare Sanktionsandrohung wegen ähnlicher Vorfälle ausgesprochen wurde.
Weil im Spiel gegen Sporting Lissabon auf den Rängen massiv Pyrotechnik abgebrannt wird, rechnet Vorstandschef Jan-Christian Dreesen mit einer harten Strafe der Uefa.

Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen rechnet mit harten Konsequenzen der Europäischen Fußball-Union nach dem massiven Abbrennen von Pyrotechnik beim Sieg in der Champions League gegen Sporting Lissabon. „Klar ist, was die Sanktion der Uefa sein wird. Es wird einen Teilausschluss der Fans geben in der Südkurve“, sagte Dreesen nach dem 3:1 im Heimspiel.

Über die gesamte Breite der Fankurve wurden in der Allianz Arena zu Beginn der zweiten Spielhälfte Bengalos gezündet und abgebrannt. „Das finde ich naturgemäß nicht gut. Die Witterungsbedingungen haben dann auch noch diesen Rauch und diesen Nebel im Stadion belassen. Ich hatte Sorge, dass womöglich das Spiel abgebrochen wird wegen der Sicht. Das ist einfach nicht zu akzeptieren“, kritisierte Dreesen das Verhalten der Bayern-Anhänger.

Die Uefa könnte diesmal nicht mehr nur mit einer Geldstrafe reagieren. Dreesen erinnerte an „eine klare Sanktionsandrohung“ des Dachverbands wegen ähnlicher Vorfälle. Wie das Feuerwerk trotz Kontrollen ins Stadion kommt, wusste der Bayern-Chef nicht zu beantworten: „Da sind die Wege offenbar hinreichend kreativ, das immer wieder hinzubekommen.“

FC Bayern
:Karl, der Stammspieler?

Beim 3:1 des FC Bayern gegen Sporting trifft schon wieder der 17-jährige Lennart Karl. Seine Leistungen werfen inzwischen die Frage auf, wie seine Rolle aussieht, wenn Jamal Musiala zurückkehrt.

SZ PlusVon Sebastian Fischer

