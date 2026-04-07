Manuel Neuer

Ana Beltran/Reuters

Hatte am Dienstag ein Date mit der eigenen Geschichte. Operation: Wiedergutmachung im Bernabeú! Zwei Jahre war es her, dass Neuer gegen Real Bekanntschaft mit einem „minimalen Maulwurf“ machte, den nur er sah und der die Bayern ausscheiden ließ. Zeigte am Dienstag das komplette Neuer-Repertoire und rette den Bayern den ersten Sieg im Bernabéu seit einem Vierteljahrhundert. Hier nur das Best-of: Sprang nach einer Viertelstunde mit seinen Krakenbeinen in einen Abschluss von Kylian Mbappé – und war gerade erst wieder aufgestanden, als er sich bei einem Schuss von Vinicius strecken musste. Warf dann aber einen Abwurf in die Füße von Trent Alexander-Arnold, als habe ihm eine minimale Fledermaus die Sicht verstellt. Entschuldigte sich für den Sekundenschlaf postwendend mit einer Weltklasseparade gegen Mbappé. Und dann gelang ihm das Unglaubliche: Er wurde in der zweiten Hälfte noch besser. Bei einem hochpräzisen Schuss von Mbappé machte er sich lang wie ein Blauwal und fummelte den Ball mit der Flossenspitze neben den Pfosten. Sah Gelb wegen Zeitspiels, als es sehr schlau war, sich Gelb wegen Zeitspiels zu holen. War beim 1:2 machtlos. Bewarb sich im Alter von 40 für einen neuen Fünfjahresvertrag.