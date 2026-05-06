Vincent Kompany (Trainer FC Bayern): „Es ist natürlich bitter, wir haben knapp verloren. Wir haben auf Augenhöhe mit PSG gespielt, in solchen Spielen entscheiden kleine Details. Unsere erste Halbzeit war gut, vom Gefühl her waren wir die bessere Mannschaft und sind oft in die Räume gekommen, wo wir gefährlich sind. (...) Nach diesem Spiel ist die Champions League vorbei für uns, aber es kommt wieder ein Moment, es kommt wieder eine Möglichkeit und das ist für mich auch eine große Motivation. PSG hat so viel Qualität, ist vielleicht seit zwei Jahren die beste Mannschaft in Europa. Wir haben jetzt fünfmal gegen Paris gespielt – zweimal gewinnen wir, zweimal verlieren wir, und einmal spielen wir Unentschieden. Wir haben alles versucht, das muss man auch sagen. Gratulation an PSG. Aber wir werden es wieder versuchen.“

zum Handspiel von Nuno Mendes: „Ich habe dreimal die Bilder beobachtet. Und ich habe kein einziges Bild gesehen, wo Konrad Laimer den Ball mit der Hand berührt.“

Konrad Laimer (FC Bayern) zur Handspiel-Szene: „Das sind halt so Entscheidungen, die liefen nicht auf unsere Seite. Mir kommt das auch komisch vor, aber es ist jetzt wurscht. (...) Ich hätte gesagt, ich habe ihn mit dem Bauch berührt, er nimmt ihn dann klar mit der Hand. Wahrscheinlich ist es eine klare gelbe Karte für ihn.“

FC Bayern in der Einzelkritik : Die Hand Laimers Ein Handspiel des Verteidigers, das keines war, wird zu einer entscheidenden Szene. Michael Olise ist zwischendurch nicht zu sehen – und Harry Kane erst zu spät. Die Bayern in der Einzelkritik. SZ Plus Von Sebastian Fischer ...

Thorsten Kinhöfer (ZDF-Schiedsrichterexperte): „Man hat eindeutig gesehen, dass der Ball bei Laimer an den Bauch, an den Oberschenkel, an die Hüfte ging. Dementsprechend hätte es in der Folge eine gelb-rote Karte für Mendes geben müssen. Das ist eine klare Fehlentscheidung.“

Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern): „PSG hat ein herausragendes Spiel gemacht. Wir haben in der ein oder anderen Situation die falsche Entscheidung getroffen. Jemand anderes auf dem Platz hat vielleicht auch die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen. Für mich kann man eine gelb-rote Karte geben. (...) Ich habe das Handspiel bei Konny nicht gesehen.“

Michael Ballack (TV-Experte): „Ich hatte das Gefühl, sie wollen diese gelb-rote Karte nicht geben, das ist mein Gefühl als Zuschauer, und das sage ich hier ganz offen.“

Manuel Neuer (FC Bayern): „Wir waren heute keine Killer in der Offensive. Wir hatten zwar nicht oft 100-prozentige Chancen, aber schon die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Wir waren dem Finale nahe, konnten es aber nicht zu Ende spielen. Wenn man so einen Schlüsselmoment hat und das Tor erzielt, wird es anders. Unser Tor ist leider etwas zu spät gefallen.“

Luis Enrique (Trainer Paris Saint-Germain): „Der Charakter, den wir gegen solch ein starkes Team wie den FC Bayern gezeigt haben, war großartig. Sie spielen Fußball auf dem höchsten Level. Die Teams sind sich sehr ähnlich, lieben es zu pressen. Wir sind sehr happy, dass wir zum zweiten Mal ins Finale eingezogen sind.“