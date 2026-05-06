Vincent Kompany lief wie ein Panther in seiner Coaching-Zone herum, auf und ab, seine bewundernswert weiträumige Hose wackelte im Takt. Kompany griff sich eine Wasserflasche, ließ sie wieder auf den Rasen fallen. Die letzten Sekunden der ersten Halbzeit tickten herunter – Kompany lief jetzt schon die Zeit davon, aber was sollte er tun?