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Bayern-Aus in der Champions LeagueAbgeprallt am Pariser Abwehrblock

Lesezeit: 5 Min.

Joshua Kimmich (links) und Luis Díaz reden auf Schiedsrichter Joao Pinheiro ein - jedoch vergeblich.
Joshua Kimmich (links) und Luis Díaz reden auf Schiedsrichter Joao Pinheiro ein - jedoch vergeblich. Matthias Schrader/AP

Ein Tor fehlt zur Verlängerung: Die Bayern finden beim 1:1 im Rückspiel gegen PSG nie zu ihrem Spiel und verpassen das Champions-League-Finale. Eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters ärgert die Münchner maßlos.

Von Philipp Schneider, München

Vincent Kompany lief wie ein Panther in seiner Coaching-Zone herum, auf und ab, seine bewundernswert weiträumige Hose wackelte im Takt. Kompany griff sich eine Wasserflasche, ließ sie wieder auf den Rasen fallen. Die letzten Sekunden der ersten Halbzeit tickten herunter – Kompany lief jetzt schon die Zeit davon, aber was sollte er tun?

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