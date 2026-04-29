Vincent Kompany nutzte seinen Auftritt in der Pressekonferenz für einen Appell, fast eine Ermahnung. Er sprach spät in der Nacht nicht nur zu den Journalisten im hörsaalartigen Raum des Prinzenparkstadions, sondern zu allen Fans des FC Bayern. Wenn jemand eine Karte gekauft habe für das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in München, und derjenige „fühlt sich am Spieltag nicht wohl“, dann solle er zu Hause bleiben. Karten sollten nur die „allerfittesten Leute“ bekommen. Es benötige die „Wucht“ der ganzen Arena. Kompany schaute dabei sehr ernst.
PSG gegen FC BayernDie Erfindung des entfesselten Fußballs
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Der FC Bayern droht in Paris „komplett unterzugehen“. Doch dann zeigt das 4:5, wie spektakulär radikaler Offensivgeist auf höchstem Niveau sein kann. Vincent Kompany erwartet Großes für das Rückspiel.
Von Sebastian Fischer, Paris
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