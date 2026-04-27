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Vincent Kompany„Ich passe nicht in einen Wäschekorb“

Lesezeit: 2 Min.

„100 Prozent Vertrauen“ in seinen Assistenten Aaron Danks: Vincent Kompany am Montagabend während einer Pressekonferenz im Pariser Prinzenpark.
„100 Prozent Vertrauen“ in seinen Assistenten Aaron Danks: Vincent Kompany am Montagabend während einer Pressekonferenz im Pariser Prinzenpark. Stephanie Lecocq/Reuters

Bayern-Trainer Vincent Kompany muss im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals bei PSG eine Sperre absitzen. Am Tag vor dem Spiel erklärt er, wie er damit umgehen wird.

Von Sebastian Fischer, Paris

Wenn die Fußballer des FC Bayern am Dienstagabend in Paris zur Seitenlinie schauen, um Rat zu suchen, werden sie dort nichts gänzlich Ungewohntes sehen, das nicht. Sie kennen den Anblick von der Ausführung ihrer Ecken und Freistöße. Das sind normalerweise die Anlässe, zu denen Aaron Danks vor die Auswechselbank in die Coaching-Zone tritt. Er begutachtet die Ausführung der Varianten, manchmal gibt er Anweisungen. Dann setzt er sich wieder.

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