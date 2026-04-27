Wenn die Fußballer des FC Bayern am Dienstagabend in Paris zur Seitenlinie schauen, um Rat zu suchen, werden sie dort nichts gänzlich Ungewohntes sehen, das nicht. Sie kennen den Anblick von der Ausführung ihrer Ecken und Freistöße. Das sind normalerweise die Anlässe, zu denen Aaron Danks vor die Auswechselbank in die Coaching-Zone tritt. Er begutachtet die Ausführung der Varianten, manchmal gibt er Anweisungen. Dann setzt er sich wieder.