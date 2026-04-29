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MeinungChampions LeagueTrainer wie Vincent Kompany machen den Fußball so groß, wie er noch nie war

Kommentar von Philipp Selldorf, Paris

Lesezeit: 2 Min.

Verfolgte das Spektakel in Paris gelbgesperrt von der Tribüne aus: Vincent Kompany.
Verfolgte das Spektakel in Paris gelbgesperrt von der Tribüne aus: Vincent Kompany. Gonzalo Fuentes/Reuters

War PSG gegen Bayern das beste Champions-League-Spiel, das es je gab? Vielleicht. Auf jeden Fall steht diese Partie für einen sehr begrüßenswerten Trend.

Dieses Spiel zweier großer Klubs suchte seinesgleichen, so urteilte nicht nur der Kicker. Das Fachmagazin überreichte dafür spontan einen Preis, den es nur alle paar Jahre vergibt – nämlich die Spielnote sechs, ungenügend. Der Sportdirektor der gastgebenden Mannschaft widersprach nicht, er unterstützte das Votum: Bei Ansicht der miserablen Aufführung, die das Treffen des 1. FC Kaiserslautern mit Eintracht Braunschweig am Freitagabend bescherte, hätten die Fernsehzuschauer garantiert ausgeschaltet, sagte er.

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SZ PlusVon Sebastian Fischer

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