Dieses Spiel zweier großer Klubs suchte seinesgleichen, so urteilte nicht nur der Kicker. Das Fachmagazin überreichte dafür spontan einen Preis, den es nur alle paar Jahre vergibt – nämlich die Spielnote sechs, ungenügend. Der Sportdirektor der gastgebenden Mannschaft widersprach nicht, er unterstützte das Votum: Bei Ansicht der miserablen Aufführung, die das Treffen des 1. FC Kaiserslautern mit Eintracht Braunschweig am Freitagabend bescherte, hätten die Fernsehzuschauer garantiert ausgeschaltet, sagte er.