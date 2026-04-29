Dieses Spiel zweier großer Klubs suchte seinesgleichen, so urteilte nicht nur der Kicker. Das Fachmagazin überreichte dafür spontan einen Preis, den es nur alle paar Jahre vergibt – nämlich die Spielnote sechs, ungenügend. Der Sportdirektor der gastgebenden Mannschaft widersprach nicht, er unterstützte das Votum: Bei Ansicht der miserablen Aufführung, die das Treffen des 1. FC Kaiserslautern mit Eintracht Braunschweig am Freitagabend bescherte, hätten die Fernsehzuschauer garantiert ausgeschaltet, sagte er.
MeinungChampions LeagueTrainer wie Vincent Kompany machen den Fußball so groß, wie er noch nie war
Kommentar von Philipp Selldorf, Paris
Lesezeit: 2 Min.
War PSG gegen Bayern das beste Champions-League-Spiel, das es je gab? Vielleicht. Auf jeden Fall steht diese Partie für einen sehr begrüßenswerten Trend.
PSG gegen FC Bayern:Die Erfindung des entfesselten Fußballs
Der FC Bayern droht in Paris „komplett unterzugehen“. Doch dann zeigt das 4:5, wie spektakulär radikaler Offensivgeist auf höchstem Niveau sein kann. Vincent Kompany erwartet Großes für das Rückspiel.
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