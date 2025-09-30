Manchmal gibt es Fußballspiele, da kommt für eine der Mannschaften schon nach wenigen Minuten so viel zusammen, dass ihren Spielern jegliche Hoffnung aus den Gliedern fährt: Am Dienstagabend beispielsweise, im nach einer hiesigen Supermarktkette mit 19 Filialen benannten „Alphamega Stadium“ in der Gemeinde Kolossi auf Zypern. 15 Minuten lang hatten die Zyprioten auf den Rängen einen Höllenlärm entfacht, nun lag der Ball im eigenen Tor und von den Rängen schlug einem Stille entgegen, so leise, dass sie fast brüllte.
Champions LeagueBayern tanzt Sirtaki auf nur einem Bein
Die dezent durchrotierten Münchner kombinieren sich beim FC Pafos einen lockeren 5:1-Auswärtssieg heraus, der ihre Dominanz nur ansatzweise widerspiegelt.
Der kleine FC Pafos trifft auf den großen FC Bayern: Kapitän David Goldar erklärt den Meister Zyperns, seinen außergewöhnlich rumpeligen Weg in die Champions League – und verrät, wie er Harry Kane stoppen will.
