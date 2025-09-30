Manchmal gibt es Fußballspiele, da kommt für eine der Mannschaften schon nach wenigen Minuten so viel zusammen, dass ihren Spielern jegliche Hoffnung aus den Gliedern fährt: Am Dienstagabend beispielsweise, im nach einer hiesigen Supermarktkette mit 19 Filialen benannten „Alphamega Stadium“ in der Gemeinde Kolossi auf Zypern. 15 Minuten lang hatten die Zyprioten auf den Rängen einen Höllenlärm entfacht, nun lag der Ball im eigenen Tor und von den Rängen schlug einem Stille entgegen, so leise, dass sie fast brüllte.