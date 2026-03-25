Die Fußballerinnen des FC Bayern haben sich im Viertelfinale der Champions League eine hervorragende Ausgangssituation erkämpft. Im Old Trafford rangen die Münchnerinnen das englische Spitzenteam Manchester United mit 3:2 (1:1) nieder – dank einer Glanzleistung von Angreiferin Pernille Harder.

Ins Rückspiel zu Hause am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+) geht der FCB somit mit einem klaren Vorteil. Beim emotionalen Wiedersehen mit Nationalspielerin Lea Schüller trafen die Dänin Harder (2. und 71.) und Momoko Tanikawa (84.) für die Münchnerinnen. Die gut aufgelegte Schüller holte einen Handelfmeter für United heraus, den Kapitänin Maya Le Tissier verwandelte (24.). Hanna Lundkvist (76.) traf zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.

Die Bayern erwischten im Fußballtempel von Manchester einen Blitzstart. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten gerade erst ihre Plätze eingenommen, da ging die Gastmannschaft schon in Führung. Arianna Caruso schickte Harder mit einem perfekten Ball in den Lauf und die Dänin schob eiskalt ein.

Die Freude aber währte nur gut 20 Minuten. Dann drang Schüller energisch über die rechte Seite in den Strafraum ein und flankte in die Mitte. Der Ball landete am ausgestreckten Arm von Glodis Viggosdottir und wenig später dank Le Tissiers flachem Strafstoß im Münchner Tor.

Schüller war erst zum Jahreswechsel nach mehr als fünf Jahren von Bayern nach Manchester gewechselt – auch weil sie über eine Nebenrolle oftmals nicht mehr hinausgekommen war. In einer ausgeglichenen Partie blieb sie für United aber auffällig: Erst per Rechtsschuss, dann per Kopf verpasste sie kurz vor der Pause zweimal einen eigenen Treffer. Auf der Gegenseite krönte Bernadette Amani beinahe ihr Königsklassen-Debüt, zielte aber knapp zu hoch.

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein hochklassiges Spiel. Die Bayern zeigten sich bei ihren wenigen Chancen gnadenlos effizient. Die Aufgabe am Mittwoch wird dennoch nicht einfach. Sollte den Bayern der Halbfinaleinzug aber gelingen, wartet wohl die größtmögliche Aufgabe: Der FC Barcelona, der in der Ligaphase mit 7:1 über den FCB hinweggerollt war, ließ in seinem Hinspiel beim 6:2 in Madrid auch Real keine Chance.