Von Sebastian Fischer, Mailand

Es ging um seine Erfahrung als Fußballer in der Weltspitze, als Harry Kane am Vorabend dieses Spiels, das ein bedeutendes für den FC Bayern werden soll, in der Pressekonferenz im so alten wie ehrwürdigen Stadion San Siro saß. „Ich kann mich auf vergangene Erlebnisse stützen, ich habe in vielen Viertelfinals gespielt, in vielen großen Spielen“, antwortete er auf eine Frage, ob er in Momenten wie diesen sein Wissen mit seinen Mitspielern teile.