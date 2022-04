Der FC Villarreal hat kurz vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern in der spanischen Liga zum zweiten Mal nacheinander gegen einen Abstiegskandidaten verloren: Das Team von Trainer Unai Emery unterlag beim bisherigen Tabellenletzten UD Levante überraschend mit 0:2 (0:0). Matchwinner in diesem Valencia-Lokalderby war José Morales, der für Levante beide Tore erzielte (59./90.+1). In der Meisterschaft war es für den Tabellensiebten Villarreal bereits die neunte Saisonniederlage.

An der Tabellenspitze bewahrten zwei Elfmetertore von Karim Benzema Real Madrid vor dem nächsten Rückschlag. Nach dem 0:4-Debakel im Clásico vor der Länderspielpause gegen den FC Barcelona gewann Real ohne den coronabedingt fehlenden Trainer Carlo Ancelotti bei Celta Vigo dank der Benzema-Treffer mit 2:1 (1:0). Real führt die Tabelle weiter an.