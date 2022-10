Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielen in der Champions-League-Gruppenphase gegen AS Rom, der FC Bayern München wird vom FC Barcelona gefordert. Dies ergab die Auslosung am Montag. Die Champions-League-Siegerinnen von 2013 und 2014 aus Wolfsburg treffen in der Runde der 16 Besten vom 19./20. Oktober an neben Rom auf Slavia Prag und St. Pölten aus Österreich. Die Münchnerinnen, die sich als Zweiter der Bundesliga in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die Spanierinnen von Real San Sebastián behaupteten, müssen außerdem gegen FC Rosengard aus Schweden und gegen Benfica Lissabon ran. Eintracht Frankfurt war in der ersten Runde gescheitert.