Zum Schlusspfiff herrschte Empörung, weil die Schiedsrichterin einen Eckball für die Frauen des FC Bayern nicht mehr ausführen ließ - doch eigentlich konnten die Gastgeberinnen mit dem 2:2 (2:0) zum Auftakt in die diesjährige Champions-League-Spielzeit durchaus zufrieden sein. Die AS Roma sah zwar kurz wie der sichere Verlierer aus, doch die Mannschaft, die in der heimischen Liga sehr dominant auftritt, zeigte den Bayern am Mittwochabend auf, dass die ominöse Gruppe C tatsächlich so schwer ist, wie man vorab befürchten durfte. "Es gibt keine leichten Gegner, nächste Woche in Paris wird auch schwer", analysierte Torschützin Jovana Damnjanovic nach dem Spiel.