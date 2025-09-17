Manuel Neuer
FC Bayern in der EinzelkritikNord-Londoner zu stark für West-London
Lesezeit: 5 Min.
Harry Kane brilliert gegen seine Geburtsstadt, Jonathan Tah sorgt für einen Wutausbruch und Joshua Kimmich hat einen weltmeisterlichen Schatten. Die Bayern in der Einzelkritik.
Von Martin Schneider
