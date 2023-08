Der FC Bayern München hat lösbare Aufgaben in der Gruppenphase der Champions League erwischt. Der deutsche Rekordmeister trifft in Gruppe A auf Manchester United, den FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco.

Auf den Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund warten in Gruppe F schwere Gegner: Es geht gegen Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United. Pokalsieger RB Leipzig bekommt es wie im Achtelfinale der Vorsaison mit Titelverteidiger Manchester City zu tun. Zudem warten Duelle mit Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern.

Union Berlin trifft bei seiner Premiere in der Königsklasse auf Rekordsieger Real Madrid, den italienischen Meister SSC Neapel und Sporting Braga aus Portugal.

Die ersten Begegnungen finden am 19./20. September statt, die Gruppenphase endet am 12./13. Dezember. Nach dem Jahreswechsel geht es ab dem 13. Februar für 16 Mannschaften in der K.o.-Phase weiter. Das Finale steigt am 1. Juni im Wembley Stadium in London.

Die Gruppenphase im Überblick

Gruppe A: Bayern München, Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray Istanbul

Gruppe B: FC Sevilla, FC Arsenal, PSV Eindhoven, Racing Club Lens

Gruppe C: SSC Neapel, Real Madrid, Sporting Braga, 1. FC Union Berlin

Gruppe D: Benfica Lissabon, Inter Mailand, Red Bull Salzburg, RS San Sebastian

Gruppe E: Feyenoord Rotterdam, Atletico Madrid, Lazio Rom, Celtic Glasgow

Gruppe F: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Mailand, Newcastle United

Gruppe G: Manchester City, RB Leipzig, Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern

Gruppe H: FC Barcelona, FC Porto, Schachtjor Donezk, FC Antwerpen