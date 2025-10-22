„Wir können nicht erwarten, ihnen auf einem Level zu begegnen“: Leverkusen wird beim 2:7 gegen PSG geradezu zermalmt. Die Klasse des Champions-League-Siegers ist für die Fußballwelt besorgniserregend.

Manchmal ist mit ein paar Sätzen alles gesagt. Kasper Hjulmand nahm vorn auf dem Pressepodium Platz, lächelte verlegen und formulierte in feinstem Englisch los. „Sie waren heute, ganz offensichtlich, das bessere Team“, musste Hjulmand zu seinem Bedauern feststellen. „Big numbers“ seien der Anzeigetafel zu entnehmen gewesen, große Zahlen. Und das habe nun verständlicherweise zur Folge, ergänzte er, dass nun ein ebenso großer „Schmerz“ bei seinem Team und ihm zu verspüren sei.