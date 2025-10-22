Manchmal ist mit ein paar Sätzen alles gesagt. Kasper Hjulmand nahm vorn auf dem Pressepodium Platz, lächelte verlegen und formulierte in feinstem Englisch los. „Sie waren heute, ganz offensichtlich, das bessere Team“, musste Hjulmand zu seinem Bedauern feststellen. „Big numbers“ seien der Anzeigetafel zu entnehmen gewesen, große Zahlen. Und das habe nun verständlicherweise zur Folge, ergänzte er, dass nun ein ebenso großer „Schmerz“ bei seinem Team und ihm zu verspüren sei.
Paris Saint-Germain gegen LeverkusenEin Ballett der Dampfwalzen
Lesezeit: 4 Min.
„Wir können nicht erwarten, ihnen auf einem Level zu begegnen“: Leverkusen wird beim 2:7 gegen PSG geradezu zermalmt. Die Klasse des Champions-League-Siegers ist für die Fußballwelt besorgniserregend.
Von Thomas Hürner, Leverkusen
Trainer Vincent Kompany beim FC Bayern:Er ist so frei
Vincent Kompany ist an den Herausforderungen beim FC Bayern gewachsen, dafür wird er mit einem neuen Vertrag bis 2029 belohnt. Sogar der kleine Kader gerät ihm aktuell zum Vorteil. Und die prominenten Abschiede des Sommers.
Lesen Sie mehr zum Thema