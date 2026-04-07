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FC BarcelonaWas ist los mit Lamine Yamal?

Lesezeit: 3 Min.

Immerzu mit dem Ball vorneweg: Lamine Yamal (re.) bei Barcelonas 2:1 am Samstag gegen Atlético Madrid.
Immerzu mit dem Ball vorneweg: Lamine Yamal (re.) bei Barcelonas 2:1 am Samstag gegen Atlético Madrid. Ruben Albarran/Zuma/Imago

Barcelona diskutiert besorgt über die Frage, was den 18-jährigen Jungstar Lamine Yamal gerade so erzürnt. Trainer Hansi Flick unterstützt seinen Spieler demonstrativ.

Von Javier Cáceres

Das Rätsel mag zwar nicht zu einhundert Prozent gelöst sein. Aber es wird wohl nicht nötig sein, auf Autobiografien zu warten, die dann unter dem Titel „Meine Wahrheit“ oder „Jetzt rede ich“ veröffentlicht werden, bis sich zweifelsfrei klären lässt, woran sich Lamine Yamal störte, als er im Estadio Metropolitano zu Madrid den Sportplatz verließ.

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