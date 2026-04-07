Das Rätsel mag zwar nicht zu einhundert Prozent gelöst sein. Aber es wird wohl nicht nötig sein, auf Autobiografien zu warten, die dann unter dem Titel „Meine Wahrheit“ oder „Jetzt rede ich“ veröffentlicht werden, bis sich zweifelsfrei klären lässt, woran sich Lamine Yamal störte, als er im Estadio Metropolitano zu Madrid den Sportplatz verließ.