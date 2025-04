Lamine Yamal vom FC Barcelona:Der Frühreife, der immer mit der Tür ins Haus fällt

Von Javier Cáceres, Barcelona

Wer noch daran zweifelte, dass Barcelona mal wieder einem Fußballer verfallen ist, der musste am Dienstag nur im Trainingszentrum in Sant Joan Despí vorbeischauen. Und sehen, wie voll der Pressesaal am Vorabend des Champions-League-Halbfinal-Hinspiels zwischen dem FC Barcelona und dem Bayern-Bezwinger Inter Mailand war. Wie Nervosität den Saal füllte, sobald die Tür neben dem Podium sich bewegte; wie die Handys hochgingen, als er dann tatsächlich hindurchtrat: Lamine Yamal, 17, ein noch jugendlicher spanischer Nationalspieler, aber bereits dazu berufen, unter Trainer Hansi Flick eine Epoche zu markieren.