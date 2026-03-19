Der größere Bogen war rasch gezogen, und er landete am Donnerstag auf der Titelseite der Zeitung Marca: „Wir haben einen Halbfinalisten!“, freute sich das Blatt, mit einem eindeutigen Verweis auf die nachösterlichen Tage, sie versprechen eine Menge Passion. Denn: Im Viertelfinale der Champions League wird es zu einem Duell zwischen zwei Mannschaften aus der spanischen Liga kommen: Atlético Madrid setzte sich trotz einer 2:3-Niederlage bei Tottenham Hotspur im Gesamtergebnis durch (Hinspiel 5:2) und trifft auf den FC Barcelona, der Newcastle United abfertigte: Das Rückspiel endete im heimischen Camp Nou mit 7:2 (Hinspiel 1:1).