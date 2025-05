Wer nach der mutmaßlich aufregendsten Halbfinalserie in der Geschichte der Champions League noch Neuronen freihatte, um sich des vergangenen Julis zu entsinnen, erinnert sich insbesondere an eines: an die Skepsis, die in unterschiedlicher Ausprägung dies- und jenseits der Pyrenäen herrschte, als Hans-Dieter Flick als neuer Trainer des sportlich und finanziell kriselnden FC Barcelona vorgestellt wurde. Flick galt in Deutschland wegen seines Nationalmannschaft-Spätwerks als diskreditiert, am Horizont flogen unter dem Gelächter der Beobachter die Graugänse durch die Gegend, Spanisch oder Katalanisch spreche er auch nicht. Wie sollte das nur gut gehen?