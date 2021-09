Interview von Javier Cáceres

Ende der Neunziger Jahre galt Gerard López als ein großes Talent des FC Barcelona. Sein Weg führte ihn über den FC Valencia, mit dem er im Jahr 2000 den spanischen Pokal gewann, und Deportivo Alavés zurück zu Barça - und zu einem Pokal (2004) und einer Meisterschaft (2005). Unter anderem an der Seite des nach Paris abgewanderten Lionel Messi, um den immer noch die Aktualität des katalanischen Klubs kreist. Gerard, 42, ist mittlerweile einer der bekanntesten Radio- und TV-Kommentatoren in Spanien, an der Seite des Fußballphilosophen Jorge Valdano, dem argentinischen Weltmeister von 1986. Am Dienstag werden sie das erste Champions-League-Spiel der neuen Saison des FC Barcelonas analysieren: Im Camp Nou empfängt Barça vor 40 000 Zuschauern den FC Bayern.